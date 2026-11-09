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उधमपुर: लंबे इंतजार के बाद पूरी होगी सड़क की मांग, विधायक पवन गुप्ता ने किया निर्माण कार्य का शुभारंभ

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST







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विधायक पवन गुप्ता ने जिब थाती से गढ़ी पलट्यार तक 850 मीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क के बनने से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी और क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। ... और पढ़ें

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