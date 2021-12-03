Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   jammu kashmir news

Udhampur News: विधायक गुप्ता ने गढ़ी-पल्तयाढ़ सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

Sun, 08 Nov 2026 12:40 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
उधमपुर। जिब थाती क्षेत्र में विधायक पवन कुमार गुप्ता ने गढ़ी-पल्तयाढ़ सड़क के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। करीब 850 मीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर लगभग 48 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क निर्माण से क्षेत्र के करीब 150 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
विज्ञापन

इस सड़क का निर्माण क्षेत्रवासियों की करीब ढाई दशक पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सड़क बनने से स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी नई गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर विधायक पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed