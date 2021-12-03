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Udhampur News: डोडा पुलिस ने लापता महिला को परिजन से मिलाया

Sun, 08 Nov 2026 12:38 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:38 AM IST
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jammu kashmir news
डोडा। जिला पुलिस ने भाला क्षेत्र से लापता हुई एक महिला को तलाश कर उसे परिजन के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार निशु देवी पत्नी किरण कुमार निवासी सिंदरा, तहसील भाला, जिला डोडा के लापता होने की रिपोर्ट 25 सितंबर को पुलिस पोस्ट भाला में दर्ज कराई गई थी।
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रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस पोस्ट भाला के प्रभारी और उनकी टीम ने महिला की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए और उसके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस टीम के निरंतर प्रयासों के बाद महिला को 7 नवंबर को तलाश कर लिया गया।
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