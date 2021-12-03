Udhampur News: अधिकारियों ने किया बाजार का निरीक्षण दिए कड़े निर्देश

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शनिवार को एसडीएम डॉक्टर रंजीत सिंह कोतवाल, तहसीलदार पंकज सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने कस्बे में दीपावली को लेकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सबसे पहले मेन चौक में लगे जाम को खुलवाया। साथ ही पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि जाम से निपटने के लिए विशेष इंतजाम करें ताकि लोगों को परेशानी पेश न आए। इस दौरान अधिकारियों ने मिठाई की दुकान, सब्जी की दुकान, गिफ्ट आइटम तथा अन्य दुकानों पर पहुंचकर जांच की। साथ ही पॉलिथीन लिफाफों का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने इस मौके पर पटाखा स्टॉल पर जाकर भी अनुमति पत्र चेक किया और निर्देश दिए कि नियमों का पालन करें।

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चिनैनी। दीपावली के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों ने चिनैनी बाजार का निरीक्षण कर दुकानदारों को गंदगी नाली में न फेंकने तथा पॉलिथीन लिफाफों का इस्तेमाल न करने के कड़े निर्देश दिए। पटाखा स्टालों पर पहुंचकर नियमों का पालन करने को कहा गया।