राजोरी में दर्दनाक हादसा: कच्चे घर में फर्श पर सोना पड़ा भारी, सांप के डंसने से दो मासूम बहनों की मौत

मृत बच्चियों की पहचान 8 वर्षीय अरीबा फातिमा और 5 वर्षीय अजीमा फातिमा के रूप में हुई है। बच्चियों के पिता मुख्तार अहमद मौलवी हैं और वर्तमान में दुबई में काम करते हैं। घर पर बच्चियां अपनी मां, एक भाई और एक अन्य बहन के साथ रह रही थीं।



शनिवार रात दोनों बहनें अपनी मां और भाई-बहन के साथ कमरे में फर्श पर सो रही थीं। आशंका है कि रात करीब दो बजे किसी जहरीले सांप ने दोनों को डंस लिया। करीब एक घंटे बाद जब मां की आंख खुली तो उसने दोनों बच्चियों को अचेत पाया।



बदहवास परिजन तुरंत दोनों को इलाज के लिए सीएचसी कालाकोट ले जाने के लिए निकले। हालांकि, एक बच्ची ने रास्ते में मेहतका क्षेत्र में, जबकि दूसरी ने मनमा क्षेत्र में दम तोड़ दिया। कालाकोट के बीएमओ डॉ. इकबाल मलिक ने पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों बच्चियों को जब अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।