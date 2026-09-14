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राजोरी में दर्दनाक हादसा: कच्चे घर में फर्श पर सोना पड़ा भारी, सांप के डंसने से दो मासूम बहनों की मौत

Mon, 14 Sep 2026 12:20 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, राजोरी
अमर उजाला नेटवर्क, राजोरी Published by: Nikita Gupta Updated Mon, 14 Sep 2026 12:20 PM IST
सार

राजोरी के कालाकोट के मनमा बरमाड़ी गांव में शनिवार रात जहरीले सांप के डंसने से फर्श पर सो रही दो मासूम बहनों की मौत हो गई।

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Two sisters die of snakebite in Rajouri.
सांप के डंसने से इन दो मासूम सगी बहनों की माैत हो गई। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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शनिवार रात कच्चे घर में फर्श पर सो रही थीं बच्चियां, पिता दुबई में करते हैं काम जिले के कालाकोट के मनमा बरमाड़ी गांव में शनिवार रात अपने कच्चे घर में फर्श पर सो रहीं दो मासूम बहनों की सांप के डंसने से मौत हो गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बच्चियों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।

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मृत बच्चियों की पहचान 8 वर्षीय अरीबा फातिमा और 5 वर्षीय अजीमा फातिमा के रूप में हुई है। बच्चियों के पिता मुख्तार अहमद मौलवी हैं और वर्तमान में दुबई में काम करते हैं। घर पर बच्चियां अपनी मां, एक भाई और एक अन्य बहन के साथ रह रही थीं।

शनिवार रात दोनों बहनें अपनी मां और भाई-बहन के साथ कमरे में फर्श पर सो रही थीं। आशंका है कि रात करीब दो बजे किसी जहरीले सांप ने दोनों को डंस लिया। करीब एक घंटे बाद जब मां की आंख खुली तो उसने दोनों बच्चियों को अचेत पाया।

बदहवास परिजन तुरंत दोनों को इलाज के लिए सीएचसी कालाकोट ले जाने के लिए निकले। हालांकि, एक बच्ची ने रास्ते में मेहतका क्षेत्र में, जबकि दूसरी ने मनमा क्षेत्र में दम तोड़ दिया। कालाकोट के बीएमओ डॉ. इकबाल मलिक ने पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों बच्चियों को जब अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। 

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