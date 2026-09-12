जम्मू-कश्मीर: राजोरी में सड़क हादसों पर प्रशासन सख्त, 1,362 दुर्घटनाओं के बाद सुरक्षा उपाय तेज

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राजोरी में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थानों पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए। जिले में 2022 से अब तक 1,362 और इस वर्ष 246 हादसे दर्ज हुए हैं; प्रशासन जल्द जिला रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार करने के साथ एएनपीआर प्रणाली और यातायात व्यवस्था को मजबूत करेगा।

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