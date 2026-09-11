फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Rajouri News ›   Health services affected by NHM employees' strike.

Rajouri News: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

Fri, 11 Sep 2026 02:24 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Health services affected by NHM employees' strike.
राजोेरी में कर्मचारी दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे, स्वास्थ्य केंद्रों में बढ़ी मरीजों की परेशानी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

राजोेरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की हड़ताल जिले में दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों के काम से दूर रहने के कारण जिले के कई स्वास्थ्य संस्थानों, विशेषकर दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। इसके चलते उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का असर जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। खासकर वे स्वास्थ्य संस्थान, जहां नियमित स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा एनएचएम कर्मचारियों के माध्यम से संचालित होता है, वहां कर्मचारियों की अनुपस्थिति से कामकाज प्रभावित हुआ है।
विज्ञापन

दूरदराज के इलाकों में स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इन क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थानीय आबादी काफी हद तक निर्भर रहती है और छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लोगों को इन्हीं संस्थानों का रुख करना पड़ता है। हड़ताल के कारण मरीजों को आवश्यक सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ लोगों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल या अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों का रुख करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मरीजों का कहना है कि ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही सीमित संसाधनों के बीच संचालित होती हैं। ऐसे में हड़ताल ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कई मरीजों को उपचार, जांच, पंजीकरण तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अतिरिक्त समय और दूरी तय करनी पड़ रही है।

एनएचएम कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और दूसरे दिन भी काम का बहिष्कार जारी रखा गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार द्वारा ठोस एवं संतोषजनक कदम उठाए जाने तक आंदोलन जारी रह सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed