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कठुआ: पांच महीने बाद फिर चली बनी जिला अस्पताल की एक्स-रे मशीन, मरीजों को मिली राहत

Nikita Gupta

Updated Fri, 25 Sep 2026 04:24 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 04:24 PM IST







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बनी जिला अस्पताल में पिछले पांच महीनों से बंद पड़ी एक्स-रे मशीन को अस्थायी रूप से शुरू कर दिया गया है। मशीन के दोबारा चालू होने से मरीजों को अस्पताल में ही एक्स-रे जांच की सुविधा मिलेगी और उन्हें अन्य स्थानों पर जाने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। ... और पढ़ें

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