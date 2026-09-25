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कठुआ: बनी में श्रद्धा और भक्ति के बीच गणपति बप्पा को दी विदाई, प्रतिमा का विसर्जन

Nikita Gupta

Updated Fri, 25 Sep 2026 05:15 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 05:15 PM IST







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बनी में गणेश उत्सव के समापन पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान भक्तों ने गणपति बप्पा के जयकारे लगाए और धार्मिक उत्साह के साथ बप्पा को विदाई दी। ... और पढ़ें

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