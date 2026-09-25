{"_id":"6ab65ed150f92b4bb60a1820","slug":"video-youth-raise-their-voices-against-rising-pollution-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कठुआ: सफेद धुएं की परत से परेशान लोग, बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ युवाओं ने उठाई आवाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के वार्ड नंबर 13, 14 और 21 में शाम होते ही कथित रूप से बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ युवाओं व स्थानीय लोगों ने वीरवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शाम के समय क्षेत्र के आसमान में सफेद धुएं की परत छा जाती है, जिससे इन वार्डों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ शाम की सैर के लिए निकलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं का कहना है कि इस समस्या को कई बार प्रदूषण नियंत्रण विभाग के संज्ञान में लाया जा चुका है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित औद्योगिक इकाइयों की जांच कर प्रदूषण फैलाने की स्थिति में नियमों के तहत कार्रवाई करने की मांग की।

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