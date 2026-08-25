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Kathua: कठुआ में ठाकुर बलदेव सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, भाजपा नेताओं ने किया याद

Nikita Gupta

Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST







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कठुआ में पूर्व जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष, सांसद और विधायक रहे ठाकुर बलदेव सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ... और पढ़ें

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