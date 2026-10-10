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जम्मू-कश्मीर: कठुआ में कांशीराम को श्रद्धांजलि, बसपा कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों पर चलने का लिया संकल्प

Nikita Gupta

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:19 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:19 PM IST







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ठुआ में बहुजन समाज पार्टी की इकाई ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पमालाएं अर्पित कीं और वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने की उनकी विचारधारा पर चलने का संकल्प लिया। ... और पढ़ें

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