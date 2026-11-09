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कठुआ: भंडार सड़क की बदलेगी सूरत, 2.5 करोड़ से शुरू हुआ सुधार कार्य

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST







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बनी के विधायक डॉ. रमेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2.5 करोड़ की लागत से भंडार रोड के सुधार कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना से छह पंचायतों के 30 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, जबकि सड़क पर अगले साल ब्लैकटॉपिंग का काम भी प्रस्तावित है। ... और पढ़ें

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