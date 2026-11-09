{"_id":"6af1ae0c2e33fecc5c05b8ea","slug":"video-measures-underway-to-prevent-accidents-on-the-highway-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: हाईवे पर हादसों को रोकने की तैयारी, कठुआ में चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: हाईवे पर हादसों को रोकने की तैयारी, कठुआ में चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:57 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:57 PM IST







Link Copied



एसपी ट्रैफिक मास्टर पोपसी ने कठुआ दौरे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ संवेदनशील ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए, जहां सड़क सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर हादसों का खतरा कम करने के लिए सुरक्षा उपाय जल्द लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ... और पढ़ें

विज्ञापन