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जम्मू-कश्मीर: कठुआ में विकास की रफ्तार तेज, विधायक डॉ. भारत भूषण ने 3 लेन-ड्रेन कार्यों का किया उद्घाटन

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:58 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:58 PM IST







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कठुआ विधायक डॉ. भारत भूषण ने शहर के वार्ड नंबर 2, 13 और 15 में लेन व ड्रेन से जुड़े तीन विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन कार्यों के पूरा होने से स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधा के साथ जल निकासी की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। ... और पढ़ें

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