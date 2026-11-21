कठुआ। राजकीय डिग्री कॉलेज के मत्स्य विभाग की ओर से शनिवार को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय सम्मानजनक कार्य, सुरक्षा, महिलाएं और युवा : टिकाऊ मत्स्य पालन के भविष्य का निर्माण रहा। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मनोहर लाल के मार्गदर्शन में किया गया।कार्यक्रम की शुरुआत मत्स्य विभागाध्यक्ष डॉ. शिव कुमार ने अतिथियों और शिक्षकों का स्वागत करते हुए विश्व मत्स्य दिवस के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ की। इस दौरान लीना चांबियाल, रिद्धिमा ठाकुर, रजित बाला, पारुल संबरिया, भूमिका राजपूत, सलोनी जसरोटिया और प्राची सिंह ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि की बढ़ती संभावनाओं, जलीय संसाधनों के सतत उपयोग, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में मत्स्य पालन की भूमिका तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जिम्मेदार प्रबंधन के महत्व से भी अवगत करवाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों पारुल, भूमिका, रजित, मंजीत, प्राची, रिद्धिमा, रितिका और लीना ने मत्स्य पालन विषय पर वारली, मधुबनी और मंडला कला शैलियों में आकर्षक पेंटिंग प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम में उर्दू विभाग के एचओडी डॉ. यशपाल, डॉ. नीरज शर्मा, डॉ. गगनदीप कौर और डॉ. शौकत अजीज सहित अन्य संकाय सदस्य मौजूद रहे।