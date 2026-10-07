कठुआ: सीईसी के इस्तीफे की मांग पर इंडिया गठबंधन का रोष मार्च, पुलिस से धक्का-मुक्की

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कठुआ में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर रोष मार्च निकाला जिसे पुलिस ने बल प्रयोग कर रोक दिया। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने चुनावी पारदर्शिता, ईवीएम, मतदान केंद्रों और मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता का चुनावी व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होना गंभीर चिंता का विषय है।

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