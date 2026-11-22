{"_id":"6b02c0f19537e4e1f4096d03","slug":"video-a-grand-cyclothon-was-organised-at-the-district-sports-stadium-kathua-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: कठुआ में फिटनेस का जुनून, 860 साइकिलिस्टों ने साइक्लोथॉन में दिखाया दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: कठुआ में फिटनेस का जुनून, 860 साइकिलिस्टों ने साइक्लोथॉन में दिखाया दम
कठुआ में जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित भव्य साइक्लोथॉन में करीब 860 प्रतिभागियों ने 2, 5, 10 और 20 किलोमीटर की श्रेणियों में हिस्सा लेकर फिटनेस और खेल भावना का परिचय दिया। डीसी राजेश शर्मा ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई, जबकि विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित कर युवाओं में खेल, साइकिलिंग और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।