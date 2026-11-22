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कठुआ में जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित भव्य साइक्लोथॉन में करीब 860 प्रतिभागियों ने 2, 5, 10 और 20 किलोमीटर की श्रेणियों में हिस्सा लेकर फिटनेस और खेल भावना का परिचय दिया। डीसी राजेश शर्मा ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई, जबकि विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित कर युवाओं में खेल, साइकिलिंग और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया गया।

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