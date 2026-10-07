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कठुआ: नवरात्रि को लेकर बनी में पुख्ता तैयारी, एसडीएम संदीप कुमार शर्मा ने दी जानकारी

Nikita Gupta

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:21 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:21 PM IST







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नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए बनी प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसडीएम बनी संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारु व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। ... और पढ़ें

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