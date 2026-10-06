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कठुआ: पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग, कठुआ में सिख समुदाय का प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:25 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:25 PM IST







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कठुआ में पंजाबी भाषा को जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की मांग को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में सिख समुदाय ने मुखर्जी चौक पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत में पंजाबी का महत्वपूर्ण स्थान है। ... और पढ़ें

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