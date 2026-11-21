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कठुआ के डीसी राजेश शर्मा ने 22 नवंबर को होने वाले साइक्लोथॉन 2026 से पहले इसका आधिकारिक एंथम लॉन्च किया और लोगों, खासकर युवाओं, से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस आयोजन का उद्देश्य साइकिलिंग को बढ़ावा देने के साथ फिटनेस, स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण और खेल भावना के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

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