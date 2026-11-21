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कठुआ: साइक्लोथॉन 2026 का एंथम लॉन्च, 22 नवंबर को सड़कों पर दिखेगा जोश
कठुआ के डीसी राजेश शर्मा ने 22 नवंबर को होने वाले साइक्लोथॉन 2026 से पहले इसका आधिकारिक एंथम लॉन्च किया और लोगों, खासकर युवाओं, से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस आयोजन का उद्देश्य साइकिलिंग को बढ़ावा देने के साथ फिटनेस, स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण और खेल भावना के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
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