जम्मू-कश्मीर: कठुआ में बच्चों ने रंगों से उकेरी राष्ट्रीय एकता की तस्वीर, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर प्रतियोगिता

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कठुआ के चंगरान स्थित 19 जेकेएपी आईआर बटालियन मुख्यालय में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पांच स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता देशभक्ति और राष्ट्रवाद के संदेश को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। एसएसपी कठुआ मोहित शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सरदार पटेल के योगदान से परिचित कराना था।

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