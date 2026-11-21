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जम्मू-कश्मीर: कठुआ में कराटे का दमदार मुकाबला, 200 खिलाड़ियों ने दिखाया हुनर और खेल भावना

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:40 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:40 PM IST







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कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11वीं जिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 200 युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्गों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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