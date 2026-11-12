कश्मीर के युवाओं में टैलेंट की भरमार! कुमार सानू ने की जमकर तारीफ

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कुपवाड़ा में 'कश्मीर गॉट टैलेंट' के समापन समारोह में गायक कुमार सानू ने कहा, "इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि यहां पर टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म लोग धीरे-धीरे बना रहे हैं...मैं निश्चित तौर पर सरकार को बोलूंगा कि यहां पर अकादमी खुले। यहां पर संगीत का कुछ हो। यहां के जिलाधिकारी भी इसके लिए बहुत इच्छुक हैं।"

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