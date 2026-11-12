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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ कर्मियों पर हुए हमले की जिम्मेदारी 'पासदारान-ए-हुर्रियत कश्मीर' ने ली है। संगठन ने आगे भी हमलों की धमकी दी है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को दो आतंकवादियों की तलाश के लिए फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकी हमले की यह घटना एक नजदीकी सीसीटीवी में कॉर्ड हो गई है। इस वीडियो में आतंकी करीब 15 सेकंड में 30 गोलियां दागते दिख रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मौके से एक मोटोरोला फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है। इस इलाके में काफी घनी झाड़ियां हैं जो एक छोटे जंगल जैसी है। आतंकियों ने हमले से पहले और बाद में इसी का इस्तेमाल छिपने के लिए किया।

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यह था पूरा मामला

बता दें कि कुलगाम जिले में दो आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के नाके पर हमला कर दिया। हमले में तीन जवान घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकी नाके से करीब 50 मीटर दूर जंगल क्षेत्र से आए और वारदात के तुरंत बाद पैदल ही जंगल की ओर भाग निकले। जवाबी कार्रवाई में जान बचाकर भागे एक आतंकी का मोबाइल फोन घटनास्थल पर गिर गया। इसे सुरक्षा एजेंसियों ने कब्जे में लिया है।





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आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। घटना ऐसे समय हुई जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कुलगाम जिले में ही मौजूद थे। हालांकि, वह हमले वाली जगह के पास नहीं थे।

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पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार दोपहर करीब सवा दो बजे हुई। श्रीनगर से लगभग 75 किलोमीटर दूर और कड़ी सुरक्षा वाले जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से बमुश्किल एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौपोरा अखरन इलाके में सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन का दल नियमित डयूटी पर था। इसी दौरान दो आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

गोलीबारी में हेड कांस्टेबल सोमबीर सिंह, कांस्टेबल राकेश दास और कांस्टेबल संतोष चंदू घायल हो गए। तीनों को तत्काल जीएमसी अनंतनाग में भर्ती कराया गया। संतोष चंदू के पेट तथा रीढ़ की हड्डी में गोलियां लगी हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल निवासी चंदू को बाद में एयरलिफ्ट कर श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल लाया गया। यहां उनको हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हमलावरों में से एक ने नाके पर फायरिंग की, जबकि दूसरा उसे कवर दे रहा था।

आतंकियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट, चुन-चुनकर सफाया करेंगे: एलजी

सीआरपीएफ नाके पर हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को स्पष्ट किया कि हमलावर आतंकियों को ढूंढ़कर सफाया करेंगे। उन्होंने श्रीनगर स्थित लोक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालात की समीक्षा करते हुए आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने हमले को कायरतापूर्ण आतंकी कृत्य करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। इससे पहले उपराज्यपाल ने श्रीनगर के बेस अस्पताल में जाकर घायल सीआरपीएफ जवान के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से जवान की स्थिति पर चर्चा की। घायल दो अन्य जवानों की हालत स्थिर है। उनकी सेहत में सुधार हो रहा है।





एक जवान के पैर में और दूसरे के हाथ में लगी गोली

अधिकारियों के अनुसार, असम निवासी कांस्टेबल राकेश दास के पैर में गोली लगी है जबकि हेड कांस्टेबल सोमवीर सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी है। सोमवीर और राकेश को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अनंतनाग के जिला उपायुक्त ने जीएमसी अनंतनाग पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य व इलाज की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।





आतंकियों के भागने के रास्ते सील

हमले के बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के अतिरिक्त सुरक्षा दस्ते तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। सुरक्षाबलों में ने ने आसपास के पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है। आतंकियों के भागने के सभी संभावित रास्तों पर कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां इलाके की दुकानों सहित आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर रही हैं।



