जम्मू-कश्मीर: एलओसी के पास खेत में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने किया बरामद; इलाके में तलाशी अभियान शुरू

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने गुरुवार को जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध मानव रहित विमान बरामद किया है। यह मानव रहित विमान लालफामकिमा क्षेत्र के कृषि खेतों से मिला। अधिकारियों ने बताया कि रात में संदिग्ध मानव रहित विमान गतिविधि की सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।

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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को यह संदिग्ध मानव रहित विमान देखा गया था। आधी रात के करीब 101 बटालियन बीएसएफ के क्षेत्र में यह मानव रहित विमान मंडराता हुआ पाया गया। इसमें नीली और लाल चमकती बत्तियां थीं। इन बत्तियों से इसकी पहचान एक संदिग्ध वस्तु के रूप में हुई। संदिग्ध गतिविधि की सूचना नंदपुर स्थित वायु रक्षा प्रणाली (एडीएस) को तत्काल दी गई थी। हालांकि, इस प्रणाली द्वारा कोई मानव रहित विमान गतिविधि का पता नहीं चल सका।सूचना मिलने के बाद बीएसएफ ने तुरंत क्षेत्र में एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान, बीएसएफ के कर्मियों ने गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे मानव रहित विमान को बरामद किया। यह मानव रहित विमान अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 700-800 मीटर अंदर कृषि खेतों में पड़ा मिला। बरामद किया गया मानव रहित विमान डीजेआई मैट्रिस 300 मॉडल का है। यह मॉडल आमतौर पर निगरानी और अन्य कार्यों के लिए उपयोग होता है।बरामद मानव रहित विमान को बीएसएफ ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इसे आगे की विस्तृत जांच के लिए पलौरा स्थित फ्रंटियर मुख्यालय भेजा गया है। जांच का मुख्य उद्देश्य इसकी उत्पत्ति का पता लगाना है। साथ ही, इसके मालिक और इसके संचालन के पीछे के अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की जानकारी हासिल करना है। अधिकारी यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह मानव रहित विमान पाकिस्तान से आया था या किसी अन्य स्रोत से।