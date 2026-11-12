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जम्मू-कश्मीर: एलओसी के पास खेत में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने किया बरामद; इलाके में तलाशी अभियान शुरू

Thu, 12 Nov 2026 11:35 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 12 Nov 2026 11:35 AM IST
सार

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने इस पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया। यह ड्रोन जम्मू की अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर पाया गया। इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक खेत में बरामद किया गया। बीएसएफ ने संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि देखने के बाद यह कार्रवाई की।

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Suspicious Pakistani drone found near the international border in Jammu
जम्मू में एलओसी के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने गुरुवार को जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध मानव रहित विमान बरामद किया है। यह मानव रहित विमान लालफामकिमा क्षेत्र के कृषि खेतों से मिला। अधिकारियों ने बताया कि रात में संदिग्ध मानव रहित विमान गतिविधि की सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।

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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को यह संदिग्ध मानव रहित विमान देखा गया था। आधी रात के करीब 101 बटालियन बीएसएफ के क्षेत्र में यह मानव रहित विमान मंडराता हुआ पाया गया। इसमें नीली और लाल चमकती बत्तियां थीं। इन बत्तियों से इसकी पहचान एक संदिग्ध वस्तु के रूप में हुई। संदिग्ध गतिविधि की सूचना नंदपुर स्थित वायु रक्षा प्रणाली (एडीएस) को तत्काल दी गई थी। हालांकि, इस प्रणाली द्वारा कोई मानव रहित विमान गतिविधि का पता नहीं चल सका।
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तलाशी अभियान और बरामदगी
सूचना मिलने के बाद बीएसएफ ने तुरंत क्षेत्र में एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान, बीएसएफ के कर्मियों ने गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे मानव रहित विमान को बरामद किया। यह मानव रहित विमान अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 700-800 मीटर अंदर कृषि खेतों में पड़ा मिला। बरामद किया गया मानव रहित विमान डीजेआई मैट्रिस 300 मॉडल का है। यह मॉडल आमतौर पर निगरानी और अन्य कार्यों के लिए उपयोग होता है।
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आगे की जांच में जुटी एजेंसियां
बरामद मानव रहित विमान को बीएसएफ ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इसे आगे की विस्तृत जांच के लिए पलौरा स्थित फ्रंटियर मुख्यालय भेजा गया है। जांच का मुख्य उद्देश्य इसकी उत्पत्ति का पता लगाना है। साथ ही, इसके मालिक और इसके संचालन के पीछे के अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की जानकारी हासिल करना है। अधिकारी यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह मानव रहित विमान पाकिस्तान से आया था या किसी अन्य स्रोत से।

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