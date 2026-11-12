लद्दाख में प्रदर्शन-रैलियों पर रोक: वांगचुक को धरना स्थल से हटाया, प्रतिबंध आचार संहिता प्रभावी रहने तक लागू

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस बीच, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह के एनडीएस पार्क स्थित धरना स्थल से हटाकर उनके आवास में ले जाया गया। विज्ञापन



पुलिस ने उन्हें चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर लागू निषेधाज्ञा के चलते घर पर ही रहने की सलाह दी है। आदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि धरना-प्रदर्शन जैसी गतिविधियों से मतदाताओं को प्रभावित या भयभीत किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस बीच, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह के एनडीएस पार्क स्थित धरना स्थल से हटाकर उनके आवास में ले जाया गया।पुलिस ने उन्हें चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर लागू निषेधाज्ञा के चलते घर पर ही रहने की सलाह दी है। आदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि धरना-प्रदर्शन जैसी गतिविधियों से मतदाताओं को प्रभावित या भयभीत किया जा सकता है।

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लद्दाख में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले धरना-प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह रोक आचार संहिता प्रभावी रहने के समय तक लागू रहेगी। अब लेह और कारगिल नगर पालिका सीमा के भीतर सभी प्रकार के राजनीतिक धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और रैलियों पर रोक रहेगी।