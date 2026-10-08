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वीडियो: जिला ऊना के खिलाड़ियों ने पौंग डैम वाटर स्पोर्ट्स सैंटर में किया अभ्यास

सुभाष चंद्र

Updated Thu, 08 Oct 2026 05:28 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 05:28 PM IST







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शिविर के छठे दिन जिला ऊना के खिलाड़ियों ने पौंग डैम वाटर स्पोर्ट्स सैंटर में क्याकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता से अभ्यास किया। साथ ही कयाकिंग और कैनोइंग के राष्ट्रीय स्तर के एनआईएस कोच श्याम लाल चौधरी ने सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। ... और पढ़ें

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