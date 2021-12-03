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संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा और जिला ऊना प्रधान शशि सैनी ने कहा कि वर्तमान में लेक्चरर कैडर में करीब 18 हजार और मुख्याध्यापक कैडर में लगभग 850 अधिकारी हैं। इसके बावजूद प्रिंसिपल पदोन्नति में दोनों कैडर को 50-50 फीसदी का अनुपात दिया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या के अंतर को देखते हुए यह व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है। संघ ने सरकार से लेक्चरर कैडर की संख्या के अनुपात में पदोन्नति कोटा 95.5 फीसदी निर्धारित करने का आग्रह किया है।

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गगरेट (ऊना)। शिक्षा विभाग में 20 से 25 साल तक सेवाएं देने के बावजूद कई लेक्चरर प्रिंसिपल बनने की राह देख रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने उनकी पदोन्नति का रास्ता आसान करने के लिए सरकार के समक्ष आवाज उठाई है। संघ ने प्रिंसिपल पदों पर लेक्चरर कैडर का पदोन्नति कोटा मौजूदा व्यवस्था से बढ़ाकर 95.5 फीसदी करने की मांग की है। संघ का तर्क है कि लेक्चरर और मुख्याध्यापक कैडर की संख्या में बड़ा अंतर होने के बावजूद दोनों को 50-50 फीसदी पदोन्नति कोटा देना न्यायसंगत नहीं है। पदोन्नति का अनुपात दोनों कैडर की वास्तविक संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।