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ऊना: क्षेत्रीय अस्पताल में जच्चा-बच्चा मौत मामले में परिजनों ने प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी

Krishan Singh

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:13 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:13 PM IST







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ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में जच्चा-बच्चा मौत के मामले में परिजनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह हुई इस घटना को लेकर बीते पांच घंटों से गतिरोध बना हुआ है। परिजन महिला चिकित्सक के गिरफ्तार करने या मौके पर बुलाने के लिए अड़े हुए है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। ... और पढ़ें

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