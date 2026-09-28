{"_id":"6aba58ffee3e4954a704afcf","slug":"video-una-adc-ishant-jaswal-calls-for-accelerating-coordinated-efforts-regarding-drug-eradication-and-road-safety-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: एडीसी इशांत जसवाल बोले- नशा उन्मूलन और सड़क सुरक्षा को लेकर समन्वित प्रयासों को दें गति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने के साथ सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। नशा उन्मूलन और सड़क सुरक्षा जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन, पुलिस, विभिन्न विभागों तथा आमजन की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यह बात अतिरिक्त उपायुक्त ऊना इशांत जसवाल ने सोमवार को डीआरडीए सभागार ऊना में एन कॉर्ड (राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल, एसडीएम ऊना अभिषेक मित्तल, डीएसपी ऊना हेमराज सहित परिवहन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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