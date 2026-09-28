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ऊना: वोट चोरी के आरोपों पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन; सर्किट हाउस से DC कार्यालय तक निकली रैली
मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सोमवार को सड़क पर दिखाई दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और मताधिकार के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष देशराज गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहले सर्किट हाउस में एकत्र हुए और इसके बाद डीसी कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली।
रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला भी फूंका और उनके इस्तीफे की मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। जिलाध्यक्ष देशराज गौतम ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया गया और वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए।
उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में राजनीतिक दबाव के चलते वैध मतदाताओं के नाम काटे गए, जबकि फर्जी वोट बनाए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। ये आरोप कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए गए हैं; इनके समर्थन में स्वतंत्र जांच या आधिकारिक निष्कर्ष का उल्लेख उपलब्ध सामग्री में नहीं है।
देशराज गौतम ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे के साथ यह मुद्दा उठा चुके हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस अब इन आरोपों को लेकर देशभर में आवाज उठा रही है।
गौतम ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी प्रतिनिधियों संधू और जोशी की ओर से 14 बार लिखित शिकायतें और निवेदन दिए गए, लेकिन उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई और पूरे मामले की जांच की मांग रखी गई।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।
सोमवार के प्रदर्शन में कांग्रेस ने रैली, नारेबाजी और पुतला दहन के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से जुड़े आरोपों की जांच की मांग दोहराई।
अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
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