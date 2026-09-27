Una News: मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

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शाम तक करीब 11 हजार श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाकर पूजा-अर्चना की। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। भीड़ बढ़ने के कारण श्रद्धालुओं को कतार में करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा।दोपहर तक डबल लाइन पुराना बस स्टैंड तक पहुंच गई, जबकि बाजार तक सिंगल लाइन रही। श्रद्धालु हाथों में पूजा सामग्री लेकर जयकारे लगाते हुए मंदिर की ओर बढ़ते रहे। दिनभर मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंजता रहा।श्रद्धालुओं की भीड़ का असर चिंतपूर्णी बाजार में भी दिखा। दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की आवाजाही रही, जिससे व्यापारिक गतिविधियां तेज रहीं और दुकानदारों के चेहरे खिले नजर आए।मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि दर्शन व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी गई।