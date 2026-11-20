{"_id":"6b0035f54b8c0a2580069401","slug":"video-pwd-department-repairs-broken-iron-angle-motorists-get-relief-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: टूटे हुए लोहे के एंगल को पीडब्ल्यूडी विभाग ने करवाया दुरुस्त, वाहन चालकों को मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: टूटे हुए लोहे के एंगल को पीडब्ल्यूडी विभाग ने करवाया दुरुस्त, वाहन चालकों को मिली राहत
चिंतपूर्णी-भरवाईं रोड पर तीखे मोड़ के पास सड़क किनारे नाली पर लगा लोहे का एंगल टूटने से वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। लोहे का एंगल टूटने के कारण सड़क से गुजरने वाले वाहनों के टायर उसमें फंसने और किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती थी। जब यह समस्या लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सुरेश कुमार के ध्यान में लाई गई तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए टूटे हुए लोहे के एंगल को ठीक करवाया और उसे दोबारा सड़क पर लगवा दिया। विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से वाहन चालकों को संभावित दुर्घटना के खतरे से राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने भी समस्या का तुरंत समाधान करवाने के लिए विभागीय अधिकारियों का आभार जताया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।