{"_id":"6affc464ba200d43e9073f5b","slug":"video-friday-morning-live-darshan-maa-chintpurni-temple-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: शुक्रवार की सुबह मां चिंतपूर्णी के लाइव दर्शनों से करें दिन की शुरुआत, दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊना: शुक्रवार की सुबह मां चिंतपूर्णी के लाइव दर्शनों से करें दिन की शुरुआत, दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
शुक्रवार की सुबह माता रानी के दर्शनों के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की चहल-पहल देखने को मिल रही है। भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए दरबार पहुंच रहे हैं और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं।
मां चिंतपूर्णी के दरबार में आस्था का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु जयकारों के साथ माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार के पावन दिन घर बैठे भी भक्त मां के दरबार के लाइव दर्शन कर सकते हैं।
अमर उजाला डॉट कॉम पर देखें लाइव दर्शन और माता रानी के दर्शन कर अपने दिन की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति के साथ करें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।