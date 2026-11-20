{"_id":"6affc464ba200d43e9073f5b","slug":"video-friday-morning-live-darshan-maa-chintpurni-temple-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: शुक्रवार की सुबह मां चिंतपूर्णी के लाइव दर्शनों से करें दिन की शुरुआत, दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्रवार की सुबह माता रानी के दर्शनों के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की चहल-पहल देखने को मिल रही है। भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए दरबार पहुंच रहे हैं और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मां चिंतपूर्णी के दरबार में आस्था का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु जयकारों के साथ माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार के पावन दिन घर बैठे भी भक्त मां के दरबार के लाइव दर्शन कर सकते हैं। अमर उजाला डॉट कॉम पर देखें लाइव दर्शन और माता रानी के दर्शन कर अपने दिन की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति के साथ करें।

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