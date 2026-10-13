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ऊना: पौंग डैम में कयाकिंग-कैनोइंग का प्रशिक्षण ले रहीं खिलाड़ी, दसवें दिन भी जारी रहा अभ्यास
पौंग डैम वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में चल रहे कयाकिंग एवं कैनोइंग प्रशिक्षण शिविर के दसवें दिन मंगलवार सुबह भी खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। इस दौरान कन्या महाविद्यालय ऊना की खिलाड़ी मानसी राणा और देहरी महाविद्यालय की छात्रा तन्वी अभ्यास सत्र में शामिल हुईं। दोनों खिलाड़ियों ने जल क्रीड़ाओं से जुड़े प्रशिक्षण में भाग लिया।
पौंग डैम में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से खिलाड़ियों को कयाकिंग एवं कैनोइंग का अभ्यास करने का अवसर मिल रहा है। जल क्रीड़ाओं में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर अपनी तकनीक और कौशल को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।
मंगलवार सुबह आयोजित अभ्यास सत्र में मानसी राणा और तन्वी ने भाग लिया। दोनों खिलाड़ी अपने खेल कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण में जुटी रहीं। शिविर में नियमित अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों को जल क्रीड़ाओं से जुड़ी गतिविधियों में अनुभव हासिल करने का अवसर मिल रहा है।
कयाकिंग और कैनोइंग ऐसी जल क्रीड़ाएं हैं, जिनमें संतुलन, शारीरिक क्षमता, तकनीक और नियमित अभ्यास की अहम भूमिका होती है। पौंग डैम वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में चल रहा प्रशिक्षण शिविर खिलाड़ियों को इन खेलों में आगे बढ़ने के लिए अभ्यास का अवसर उपलब्ध करवा रहा है।
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