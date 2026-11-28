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चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र पंजोआ स्थित विधायक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सिद्ध चलेहड़ पंचायत की प्रधान ममता रानी, उपप्रधान सिकंदर अली, दो वार्ड सहित सहित कुल 23 लोग विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की कार्यशैली और चिंतपूर्णी क्षेत्र में करवाए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। विपक्ष के इस आरोप पर कि लोग केवल अपने काम करवाने के लिए पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज और विकास कार्यों को देखकर लोग कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने वालों में पंचायत प्रधान ममता रानी, उपप्रधान सिकंदर अली, वार्ड पंच सुमन बीबी और शौकीन मोहम्मद के अलावा नरिंदर शर्मा, सतीश कुमार (पीरू), अली मोहम्मद, चैन सिंह, ताज दीन, यशपाल, सुरेश पाल, अतुल शर्मा, रजत, अनीता देवी, मोनिका, स्नेह लता, पूनम, शोभा देवी, रेखा देवी, राज रानी, शालू, सरला देवी और नेहा शामिल हैं।

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