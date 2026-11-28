{"_id":"6b0ab2bbcd8d8b6a0a09036e","slug":"video-annual-sports-competition-for-young-children-held-at-dav-senior-secondary-school-lathiani-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लठियाणी में नन्हे-मुन्ने बच्चों की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लठियाणी में नन्हे-मुन्ने बच्चों की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित
डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लठियाणी में जूनियर विंग (नर्सरी से दूसरी कक्षा तक) के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के उपाध्यक्ष श्री कुलदीप चंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। विद्यालय परिसर में पहुंचने पर अभिभावकों का तिलक लगाकर पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य वरुण शर्मा एवं मुख्य अतिथि कुलदीप चंद शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।