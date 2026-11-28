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उपमुख्यमंत्री ने 1.46 करोड़ से बनने वाले हरोली उपमंडलीय पशु चिकित्सालय का किया शिलान्यास
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार उपमंडलीय पशु चिकित्सालय हरोली के नए भवन का शिलान्यास किया। इस भवन के निर्माण पर लगभग 1.46 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए भवन के बनने से क्षेत्र के
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली सिविल अस्पताल में 9 करोड़ रुपये की लागत से तीसरे भवन का निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री डिग्री कॉलेज हरोली में वर्तमान में लगभग 600 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अगले साल तक यह संख्या 1000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि न्यू हरोली में लगभग 100 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली में 52 बसों की क्षमता वाला बस डिपो स्थापित किया गया है, जिसमें 30 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर लगभग 500 करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणजीत सिंह राणा, जिला परिषद सदस्य केवल सिंह औजला, राज्य परिवहन प्राधिकरण के सदस्य अशोक ठाकुर, उप निदेशक पशुपालन वीरेंद्र पटियाल, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, डीएसपी मोहन रावत, बीएमओ डॉ. सिंगारा सिंह, हिमकैप्स के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह, पूर्व प्रधान हरोली रमन कुमारी, छेतराँ के पूर्व प्रधान विकास, हरोली के उपप्रधान सुरेंद्र, पूर्व उपप्रधान सतनाम सिंह उपस्थित रहे।
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