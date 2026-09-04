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वीडियो: बंगाणा में झमाझम बरसे बादल, हर दिन हो रही बारिश से मक्की की फसल को नुकसान

Krishan Singh

Updated Fri, 04 Sep 2026 05:26 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 05:26 PM IST







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उपमंडल बंगाणा क्षेत्र में पिछले लगभग दो सप्ताह से हर दिन हो रही बारिश से जहां मौसम में ठंडक बढ़ा दी। वहीं हर दिन बारिश होने से कुछ स्थानों पर मक्की की फसल को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। अब हर दिन हो रही भारी बारिश से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। ... और पढ़ें

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