Una News: युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए दौड़ेंगे हिमाचल के विद्यार्थी

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मैराथन का आयोजन 20 सितंबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। इसका आयोजन ग्लोबल सेंटर फॉर सोशल डायनामिक्स रिसर्च की ओर से किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और इस अभियान के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करना है।दिल्ली पहुंचकर मैराथन में शामिल न होने वाले विद्यार्थियों के लिए वर्चुअल रन मोड की सुविधा भी रखी गई है। इसके तहत हिमाचल के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी अपने स्कूल या स्थानीय स्तर पर दौड़ में शामिल होकर अभियान का हिस्सा बन सकेंगे। इससे प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के इस अभियान से जोड़ने का अवसर मिलेगा।उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल तक्खी ने बताया कि मैराथन का आयोजन 20 सितंबर को दिल्ली किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करना है। इसमें हिमाचल के विद्यार्थी भी भाग ले सकेंगे। पंजीकरण www.yfmarathon.com पर किया जा सकता है।