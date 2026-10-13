{"_id":"6ace1d9270fed36d680e9099","slug":"video-fferings-worth-rs2451-lakh-were-made-at-the-shrine-of-goddess-chintpurni-during-the-first-two-days-of-navratri-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: पहले दो नवरात्रों में मां चिंतपूर्णी के दरबार चढ़ा 24.51 लाख का चढ़ावा, तीसरे नवरात्रे पर भी रही श्रद्धालुओं की चहल-पहल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शारदीय नवरात्रि के चलते उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां श्री चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं की चहल-पहल लगातार बनी हुई है। पहले दो नवरात्रों के दौरान माता रानी के दरबार में 24 लाख 51 हजार 37 रुपये का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। वहीं, तीसरे नवरात्रे पर भी मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही और भक्तों ने मां के दरबार में माथा टेककर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। नवरात्रों के दौरान मां चिंतपूर्णी के दरबार में उत्तर प्रदेश और दिल्ली से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। इन राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु टूरिस्ट बसों के माध्यम से मां के दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में दिनभर भक्तों की चहल-पहल बनी हुई है। शारदीय नवरात्रों के चलते श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त लंबी दूरी तय कर माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं और विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पहले दो नवरात्रों में चढ़े लाखों रुपये के चढ़ावे और तीसरे नवरात्रे पर जारी श्रद्धालुओं की आवाजाही से मंदिर में नवरात्रों की रौनक बनी हुई है।

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