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थानाकलां: विधायक विवेक शर्मा की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक, ये बड़े फैसल लिए गए

Krishan Singh

Updated Tue, 13 Oct 2026 03:52 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 03:52 PM IST







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थाना कलां में रोगी कल्याण समिति की बैठक विधायक विवेक शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। ... और पढ़ें

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