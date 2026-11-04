{"_id":"6aeb0270e3477bd2ab0951f4","slug":"video-allocation-of-seeds-for-wheat-and-other-crops-at-a-subsidy-in-una-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: ऊना में सब्सिडी पर गेहूं सहित अन्य फसलों के बीज का आवंटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना की सब्जी मंडी में कृषि विभाग की ओर से किसानों को सब्सिडी (अनुदान) पर गेहूं के बीज सहित विभिन्न फसलों एवं सब्जियों के अन्य बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बाजार से कम दामों पर बेहतर गुणवत्ता का बीज मिलने के कारण क्षेत्र के किसान इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। कृषि विभाग की इस पहल से किसानों को सही समय पर और किफायती दरों पर प्रामाणिक बीज मिल पा रहा है। स्थानीय किसान गुरबचन चंद और अनुपम ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में बहुत ही बढ़िया किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो आम बाजार की तुलना में काफी कम दाम पर मिल रहा है।

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