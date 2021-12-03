Una News: बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से दो वाहन क्षतिग्रस्त

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अंब(ऊना)। अंब-मुबारिकपुर मार्ग पर टिब्बी में शुक्रवार देर शाम एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि बेकाबू हुए ट्रक की चपेट में आने से दो वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार गत्ते से लदा एक ट्रक मार्ग किनारे खड़ा था। इस दौरान चालक ट्रक में मौजूद नहीं था। अचानक ट्रक पीछे की ओर लुढ़कने लगा और अनियंत्रित होकर पीछे खड़ी एक बाइक और कार से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार और बाइक दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत यह रही कि हादसे के समय वाहनों के पास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घटना के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने स्थिति का जायजा लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है।