Una News: दिवाली के बाद भी नौकरीपेशा लोगों की आवाजाही के लिए दौड़ेंगी निगम की स्पेशल बसें

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दिवाली के बाद बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों की आवाजाही बढ़ जाती है। बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग छुट्टियों के बाद अपने कार्यस्थलों पर लौटते हैं। इससे नियमित समय सारिणी के तहत चलने वाली बसों में यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है और कई बार सीटें कम पड़ जाती हैं। इसी स्थिति से निपटने के लिए निगम डीजल बसों के साथ ई-बसों को भी सड़कों पर उतारेगा।बद्दी और चंडीगढ़ रूट पर मिलेगी अतिरिक्त सुविधाविशेष बसें हरोली-बद्दी, ऊना-बद्दी, ऊना-चंडीगढ़ और हरोली-चंडीगढ़ रूट पर चलाई जाएंगी। इन मार्गों पर यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों का संचालन होगा। बता दें कि ऊना डिपो की करीब 45 बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी सहित विभिन्न लंबे रूटों पर पहले से संचालित हैं। दिवाली के बाद इन मार्गों पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। अतिरिक्त बसों से नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थलों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।शुक्रवार को चंडीगढ़ भेजी गई स्पेशल बसों में शनिवार काे दोपहर 2 बजे तक चंडीगढ़ में 10 बसें यात्रियों के इंतजार में खड़ी रहीं। हालांकि ऊना से बद्दी और बद्दी से ऊना के बीच स्पेशल बस सेवा जारी रही। ऊना अड्डा प्रभारी राजेंद्र सिंह कौशल ने बताया कि यदि शनिवार को चंडीगढ़ से यात्री नहीं मिलते हैं तो रविवार की सुबह स्पेशल भेजी गई बसें ऊना वापस बुलाई जाएंगी।दिवाली के बाद छह दिनों तक यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। अभी संख्या तय नहीं की गई है। यात्रियों की भीड़ के अनुसार ही मौके पर निर्णय लिया जाएगा।-राजेश जोशी, कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक ऊना