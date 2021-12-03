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15 जनवरी तक पूरा होगा न्यू हरोली विकास पथ : मुकेश

Sun, 08 Nov 2026 01:25 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 08 Nov 2026 01:25 AM IST
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New Haroli Development Path to be completed by January 15: Mukesh
ऊना। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रामपुर पुल से हरोली जल भवन तक बन रहे न्यू हरोली विकास पथ का काम 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। विकास पथ पर जल्द लाइटें लगाई जाएंगी ताकि लोग रात में भी आसानी से पैदल चल सकें। सड़क के दोनों ओर पैदल चलने के लिए सुंदर रास्ता बनाया जाएगा। यहां फूड कोर्ट भी विकसित किया जाएगा। रामपुर पुल से जल भवन तक सड़क किनारे सौंदर्यीकरण पर 4 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री शुक्रवार देर शाम अधिकारियों के साथ रामपुर पुल पहुंचे और वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने हेलिपोर्ट और सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और काम पर संतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं में आपसी तालमेल रखते हुए काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रोड़ा में न्यू हरोली की लगभग 100 करोड़ रुपये की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित हैं। करीब 22 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक हेलिपोर्ट बनाया जा रहा है। स्थल समतलीकरण का काम पूरा हो चुका है और टर्मिनल भवन की नींव का काम जारी है। परियोजना को अप्रैल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण भी प्रगति पर है।
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