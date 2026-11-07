Una News: वाईएफसी खड्ड की टीम ने जीता फुटबॉल टूर्नामेंट

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बड़ूही (ऊना)। उपमंडल अंब के अंतर्गत गांव चुरुड़ू में आयोजित 14वें ठाकुर राजेंद्र सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का शनिवार को समापन हुआ। समारोह में चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और क्षेत्र के समाजसेवी सतीश शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। टूर्नामेंट के तहत आयोजित अंडर-17 मुकाबला साई कांगड़ा और गुगलैहड़ की टीमों के बीच खेला गया, इसमें साई कांगड़ा की टीम ने 3-1 से जीत दर्ज की। वहीं, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में फुटबॉल क्लब चुरुड़ू बहेड़ी सेरी ने फुटबॉल क्लब बलाचौर पंजाब को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में वाईएफसी खड्ड ने एफसी अंबोटा को 1-0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला वाईएफसी खड्ड और एफसी सेरी बहेड़ी के बीच खेला गया, इसमें वाईएफसी खड्ड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एफसी सेरी बहेड़ी को 2-0 से हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। इस अवसर पर विजेता टीम को 21 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम को 15 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 2100-2100 रुपये के सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।