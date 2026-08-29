{"_id":"6a9279595d6227e8290a6b2d","slug":"video-video-mountain-slope-turns-dangerous-again-at-chakkimod-debris-sliding-onto-the-highway-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चक्कीमोड में फिर बना पहाड़ खतरनाक, हाईवे पर खिसक रहा मलबा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाईवे पांच पर चक्कीमोड में पहाड़ फिर खतरनाक बन गया है। पहाड़ का मलबा खिसक कर सड़क पर आ गया है। जिसके कारण पहाड़ को रोकने के लिए लगाए गए सीमेंट कंक्रीट के डंगे भी धराशायी हो गए है। एनएचएआई को करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। हाइड्रोजन ग्रीन शीट व मैकमेश शीट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। माना जा रहा है कि एसआरएम कंपनी ने हाइड्रोजन ग्रीन शीट व मैकमेश शीट मलवे के ऊपर ही लगा दी गई। जिससे पहाड़ से मलवा खिसकते ही दोनों शीटें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चक्कीमोड में लग रहा है कि एसआरएम कंपनी पहाड़ को रोकने में नाकाम हो रही है। एनएचएआई को चक्कीमोड को सुरक्षित करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो चुके है। लेकिन चक्कीमोड अभी भी खतरे की जद में चल रहा है। एनएचएआई को चक्कीमोड के पहाड़ को रोकना कड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि इस बार भारी बारिश के ना होने से सड़क पर यातायात सुचारू रूप से चलाया जा रहा है

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