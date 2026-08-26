{"_id":"6a8ebbbebaa86185e4050073","slug":"video-solan-strict-action-will-be-taken-against-those-caught-feeding-stray-dogs-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने पर पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम सोलन अब लावारिस कुत्तों के काटने की शिकायतों पर सख्त हो गया है। वहीं वार्ड 12 की पार्षद प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि यदि कोई भी वार्ड में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चलन कटा जाएगा। बताया कि उनकी ओर से वार्ड की एक महिला का भी चालान काटा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि लावारिस कुत्तों को यदि खाना खिलाना है तो पहले उसे अपने नाम पर नगर निगम में आकर दर्ज करवाना होगा। कहा कि अब निगम की ओर से लोगों पर कार्रवाई को ओर कड़ा किया जाएगा।

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